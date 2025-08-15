Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gefälschtes Ticket und falscher Ausweis - Bundespolizei nimmt Schwarzfahrer am Fernbahnhof des Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots)

Am 14. August versuchte ein 34-jähriger Türke mit dem ICE nach Düsseldorf zu reisen. Sowohl das verfälschte Bahnticket als auch der nicht ihm gehörende Mitarbeiterausweis der Deutschen Bahn sollten ihm dabei jedoch nicht helfen. Seine Reise endet in einer Festnahme der Bundespolizei am Fernbahnhof des Flughafen Frankfurt am Main.

Der Zugbegleiter des ICE hatte bemerkt, dass der Mann sich mit einem Mitarbeiterausweis einer anderen Person auswies. Darüber hinaus war die Fahrkarte, des Mannes offensichtlich gefälscht. Da die Identität des Mannes nicht zweifelsfrei am Bahnsteig geklärt werden konnte, wurde er auf die Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen. Auf dem Weg dorthin sperrte er sich gegen die Maßnahme.

Nun ermittelt die Bundespolizei wegen Urkundenfälschung, versuchten Betruges und Erschleichen von Leistungen gegen den 34-Jährigen.

