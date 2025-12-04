PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Trickbetrüger scheitern +++ Mehrere Wohnungseinbrüche +++ Einbruch in Gartenhütte

Limburg (ots)

Trickbetrüger scheitern,

Bad Camberg, Mittwoch, 03.12.2025, 10:30 Uhr - 11:20 Uhr

(gü)Trickbetrüger versuchten am Mittwochvormittag in Bad Camberg die Herausgabe von Kontodaten zu entlocken. Gegen 10:30 Uhr wurde eine Dame telefonisch von einem angeblichen Sicherheitsmitarbeiter einer Bank kontaktiert. Unter falschem Vorwand versuchte der Unbekannte, persönliche Daten zu erlangen. Die Frau reagierte angemessen, indem sie das Telefonat beendete. Gegen 11:20 Uhr versuchten es die Betrüger mit derselben Masche bei einer weiteren Dame aus Bad Camberg. Unter demselben Vorwand sollten Kontodaten herausgegeben werden. Auch hier handelte die Frau richtig und beendete das Gespräch. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

Mehrere Wohnungseinbrüche,

Kreis Limburg-Weilburg, Dienstag, 02.12.2025, 12:30 Uhr - Mittwoch, 03.12.2025, 19:30 Uhr

(gü)Im Kreis Limburg-Weilburg wurden im Zeitraum von Dienstagmittag bis Mittwochabend mindestens drei Wohnungen aufgebrochen. Im Zeitraum von Dienstag, 12:30 Uhr bis Mittwoch, 13:00 Uhr drangen Einbrecher in eine Wohnung in der Rötherstraße in Limburg ein und durchsuchten diese. Über mögliches Stehlgut ist bisher nichts bekannt. In den Hühnergärten in Hünfelden schlugen Einbrecher am Mittwoch gleich zweimal zu. Zwischen 17:15 Uhr und 19:15 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster auf, stiegen darüber in das Objekt und stahlen Wertgegenstände. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr hebelten die Diebe ebenfalls ein Fenster an einem anderen Objekt auf. Auch hier drangen die Täter über das Fenster in das Haus ein und durchsuchten dieses. Über mögliches Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. In allen Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Einbruch in Gartenhütte,

Weilburg, Spielmannstraße, Mittwoch, 19.11.2025 - Mittwoch, 03.12.2025, 14:35 Uhr

(gü)Im Zeitraum von Mittwoch, 19.11.2025 bis Mittwoch, 03.12.2025, 14:35 Uhr wurde eine Gartenhütte in Weilburg angegangen. Unbekannte öffneten gewaltsam die verschlossene Gartenhütte und entwendeten eine Schubkarre, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Polizei ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell