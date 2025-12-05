POL-LM: 14-Jährige aus Merenberg vermisst

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

(fh)Seit Donnerstag, dem 04.12.2025, wird die 14 Jahre alte Lucy Wöllmer aus Merenberg vermisst. Die Jugendliche verließ ihr Zuhause und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Sie soll sich ersten Ermittlungen nach im Raum Limburg-Weilburg, Bad Camberg oder Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis) aufhalten. Lucy ist etwa 1,75 m groß und hat eine schlanke Statur. Zuletzt war sie mit einer schwarzen Steppjacke, einer weißen Sweatshirt-Jacke, einer schwarzen Hose samt weiten Hosenbeinen sowie weißen Schuhen bekleidet gewesen. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

