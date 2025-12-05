PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 14-Jährige aus Merenberg vermisst

POL-LM: 14-Jährige aus Merenberg vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Limburg (ots)

(fh)Seit Donnerstag, dem 04.12.2025, wird die 14 Jahre alte Lucy Wöllmer aus Merenberg vermisst. Die Jugendliche verließ ihr Zuhause und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Sie soll sich ersten Ermittlungen nach im Raum Limburg-Weilburg, Bad Camberg oder Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis) aufhalten. Lucy ist etwa 1,75 m groß und hat eine schlanke Statur. Zuletzt war sie mit einer schwarzen Steppjacke, einer weißen Sweatshirt-Jacke, einer schwarzen Hose samt weiten Hosenbeinen sowie weißen Schuhen bekleidet gewesen. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren