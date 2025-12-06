PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Wohnung+++

Limburg (ots)

Wohnungseinbruch in Limburg

Limburg, Goethestraße

05.12.2025, 17:00 Uhr bis 05.12.2025, 18:16 Uhr

(tt)Am Abend des 05.12.2025 kam es in der Goethestraße zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Bewohner hatte seine Wohnung gegen 17:00 Uhr für kurze Zeit verlassen. Bei seiner Rückkehr bemerkte er, dass die innenliegende Türkette eingehakt war und sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Die verständigten Polizeikräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung. Es konnten jedoch keine Personen mehr angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich bislang unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich Zugang verschafft, in dem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Wohnung wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell