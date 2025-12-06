PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Wohnung+++

Limburg (ots)

Wohnungseinbruch in Limburg

Limburg, Goethestraße

05.12.2025, 17:00 Uhr bis 05.12.2025, 18:16 Uhr

(tt)Am Abend des 05.12.2025 kam es in der Goethestraße zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Bewohner hatte seine Wohnung gegen 17:00 Uhr für kurze Zeit verlassen. Bei seiner Rückkehr bemerkte er, dass die innenliegende Türkette eingehakt war und sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Die verständigten Polizeikräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung. Es konnten jedoch keine Personen mehr angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich bislang unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich Zugang verschafft, in dem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Wohnung wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 21:34

    POL-LM: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

    Limburg (ots) - Freitag, 05.12.2025 (akr) Die am Freitag, den 05.12.2025 um 15:21 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 14-Jährigen aus Merenberg wird hiermit zurückgenommen. Sie wurde wohlbehalten angetroffen. Es wird gebeten, die zur Verfügung gestellten Lichtbilder nicht länger zu verwenden und etwaige Presseartikel nicht weiter zur Verfügung zu stellen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:08

    POL-LM: Einbrecher scheitern +++ Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Limburg (ots) - (gü)Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag versuchten Unbekannte in eine Firma in Limburg-Offheim einzubrechen. Zwischen 16:30 Uhr bis 07:30 Uhr versuchten die Einbrecher gewaltsam über eine Fluchttür in das Innere des Objekts in der Limburger Straße zu gelangen. Die Tür hielt stand und die Personen flüchteten unerkannt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren