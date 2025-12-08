PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen +++ Unbefugten aus Notaufnahme geholt +++ Fangruppierung randaliert auf Raststätte +++

Limburg (ots)

1. Mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, Landkreis Limburg-Weilburg, Freitag, 05.12.2025 bis Sonntag, 07.12.2025

(wie) Am Wochenende hat die Polizei mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bereits am Freitagabend fiel Zeugen in Limburg ein Mini Cooper auf, dessen Fahrerin in Schlangenlinien unterwegs war. Der Pkw wurde gegen den Bordstein und in den Gegenverkehr gefahren. In der Grabenstraße missachtete die Fahrerin sogar eine rote Ampel. Die 60-Jährige konnte wenig später von einer Streife gestoppt und kontrolliert werden. Sie stand deutlich unter Alkoholeinfluss und besitzt keinen Führerschein. Am späten Sonntagabend fiel gegen 21:25 Uhr ein schwarzer VW auf der B 417 in Richtung Wiesbaden auf. Dessen Fahrer fuhr in deutlichen Schlangenlinien und wechselnden Geschwindigkeiten, bis er in Richtung Brechen abbog. An der Halteranschrift traf die Polizei den 39-jährigen Fahrer an, nach einem Alkoholtest musste er die Beamten für eine Blutentnahme mit in ein Krankenhaus begleiten. Gegen 23:35 Uhr meldeten Zeugen dann noch einen auffällig fahrenden BMW in Elbtal-Dorchheim. Es sei bereits zu mehreren Beinaheunfällen gekommen, da der Pkw ständig in den Gegenverkehr gerate. Die Streife wurde von den Zeugen zu dem Fahrzeug gelotst. Dieses durchfuhr noch Frickhofen, bevor es in Hadamar von der Polizei gestoppt werden konnte. Der 41-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Test brachte ein Ergebnis von mehr als 2,5 Promille zutage.

In allen Fällen wurden Blutproben für die Strafverfahren entnommen. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten bis zu einer richterlichen Entscheidung. Die noch vorhandenen Führerscheine behielt die Polizei ein. Dank der aufmerksamen Zeugen und dem schnellen Verständigen der Polizei kam es zu keinen Verkehrsunfällen. Bei einer Verkehrskontrolle entdeckten die Beamten in Weilburg um 03:40 Uhr am Nikolausmorgen einen Autofahrer ohne Führerschein. Auch er durfte seine fahrt nicht fortsetzen.

2. Unbefugten aus Notaufnahme geholt,

Weilburg, Am Steinbühl, Samstag, 06.12.2025, 20:15 Uhr

(wie) In Weilburg musste die Polizei einen Unbefugten aus der Notaufnahme des Krankenhauses herausholen. Der 24-Jährige hatte den Bereich der Notaufnahme im Krankenhaus an der Straße "Am Steinbühl" betreten, obwohl er keiner Hilfe bedufte. Da er dort den Ablauf störte und sich unbefugt aufhielt, wurde der Mann aufgefordert, das Krankenhaus zu verlassen. Weil sich der 24-Jährige weigerte zu gehen, verständigte das Personal die Polizei. Die Beamten fanden den Mann auf dem Boden liegend, wo er sich mit einer Decke vor den Beamten verstecken wollte. Da er auch den Aufforderungen der Beamten nicht Folge leistete, hoben die Polizisten den Mann auf und brachten ihn nach draußen. Gegen ihn wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Autobahnpolizei

1. Fangruppierung randaliert auf Raststätte, Bad Camberg, Tank- und Rastanlage BAB 3, Samstag, 06.12.2025, 18:00 Uhr

(wie) Am Samstagabend hat auf der Rastanlage Bad Camberg an der Bundesautobahn 3 eine Fangruppierung randaliert und gestohlen. Die Fußballfans des SSV Ulm waren mit zwei Reisebussen auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. An der Tank- und Rastanlage Bad Camberg West legten sie eine Pause ein. Dort beobachteten mehrere Zeugen, wie Männer aus den Bussen zu einem abgestellten Auto gingen, gegen dieses traten, die Außenspiegel abtraten und es anschließend sogar umwarfen. Danach betraten die Männer die Raststätte und entwendeten einen Werbeaufsteller aus einem Schnellrestaurant. Mehrere Streifen eilten zur Raststätte, nahmen die Busse in Schlepp und brachten sie mit den Personen zur Polizeiautobahnstation. Dort wurden einzeln alle Personen aus den Bussen herausgeholt und kontrolliert. Der Werbeaufsteller befand sich noch in einem der Busse und wurde sichergestellt. Nach Abschluss der Personalienfeststellungen duften die Busse das Gelände der Polizei gegen 20:00 Uhr wieder verlassen. Entsprechende Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Diebstahls wurden eingeleitet.

