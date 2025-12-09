PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gerüstdiebe brechen ein +++ Autodach eingeschlagen +++ Böller in Briefkasten geworfen +++ Randalierer beschäftigt Polizei +++ Verletzte bei Unfällen +++

Limburg (ots)

1. Gerüstdiebe brechen ein,

Runkel-Ennerich, Großmannswiese, Samstag, 06.12.2025 bis Montag, 08.12.2025

(wie) Im Zeitraum von Samstag bis Montag sind Unbekannte in einen Gerüstbaubetrieb in Ennerich eingedrungen und haben Gerüstteile entwendet. Die Täter entfernten mit einem Werkzeug ein Schloss am Zugangstor zum Grundstück in der Straße Großmannswiese. Vom Betriebsgelände entwendeten die Unbekannten dann sämtliche Gerüstteile und Bohlen. Diese müssen aufgrund der Menge anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Wert der Beute wird auf mindestens 50.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wem ist am Wochenende an der Großmannswiese ein Lkw oder sonstiger Transporter aufgefallen?

2. Autodach eingeschlagen,

Weilmünster, Marktplatz, Montag, 08.12.2025, 18:40 Uhr bis 19:40 Uhr

(wie) Am Montagabend ist in Weilmünster das Glasdach eines Autos eingeschlagen worden. Ein 21-Jähriger hatte einen Ford gegen 18:40 Uhr auf dem Marktplatz abgestellt. Als er circa eine Stunde später zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass an dem Auto das Panorama-Glasdach eingeschlagen worden war. Der Schaden wir auf ungefähr 2.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Weilburger Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

3. Böller in Briefkasten geworfen,

Selters, Seltrisa Ring, Montag, 08.12.2025, 20:30 Uhr

(wie) In Niederselters ist am Montagabend ein Briefkasten mit einem Böller zerstört worden. Ein bisher Unbekannter näherte sich gegen 20:30 Uhr einem Einfamilienhaus im Seltrisa Ring. Am Gebäude warf er einen kleinen Sprengsatz in den Briefkasten und ließ diesen explodieren. Durch die Wucht der Explosion wurde der Briefkasten zerstört. Der Täter floh anschließend mit einem Pkw vom Tatort. Die Limburger Polizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Randalierer beschäftigt Polizei,

Limburg, Auf dem Schafsberg & Joseph-Heppel-Straße, Montag, 08.12.2025, 14:20 Uhr bis 15:00 Uhr

(wie) Ein betrunkener Randalierer hat am Montagnachmittag die Polizei in Limburg beschäftigt. Der 61-Jährige war zunächst im Krankenhaus behandelt worden. Als dem stark betrunkenen Mann dort nicht weiter geholfen werden konnte, sollte er das Gelände verlassen. Hiergegen sträubte er sich jedoch und fing an herumzuschreien und um sich zu schlagen. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatte sich der Mann dann doch entfernt. Kurz darauf tauchte er allerdings im Foyer einer Schule in der Joseph-Heppel-Straße auf. Da er auch das Gebäude auf Aufforderung des Hausmeisters nicht verlassen wollte, wurde die Polizei gerufen. Eine Streifenbesatzung holte den 61-Jährigen aus dem Gebäude und setzte einen Platzverweis durch.

5. Verletzte nach Frontalzusammenstoß,

Brechen, Landesstraße 3021, Montag, 08.12.2025, 10:10 Uhr

(wie) Am Montagmorgen sind bei einem Frontalzusammenstoß bei Brechen zwei Menschen verletzt worden. Ein 63-Jähriger befuhr mit einem Mercedes die L 3021 von Weyer kommend in Richtung Oberbrechen. In einer Rechtskurve kam er nach bisherigen Ermittlungen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Im Gegenverkehr kollidierte er dann frontal mit dem entgegenkommenden Toyota einer 70-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligten verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 70-Jährige nach einer ersten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei entfernte nach dem Unfall eine größere Ölspur von der Fahrbahn.

6. Postausfahrerin von eigenem Fahrzeug verletzt, Limburg, Hölderlinstraße, Montag, 08.12.2025, 12:40 Uhr

(wie) Eine Postausfahrerin ist am Montagmorgen von ihrem eigenen Fahrzeug angefahren und verletzt worden. Die 30-Jährige hielt ihr Postfahrzeug in der Hölderlinstraße am Fahrbahnrand, um Post auszuliefern. Als sie sich von dem Gefährt entfernt hatte, rollte dieses los und touchierte die Frau. Sie wurde dadurch umgeworfen und leicht verletzt. Das nun herrenlose Fahrzeug rollte gegen einen geparkten Skoda, welcher wiederum gegen einen Opel geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell