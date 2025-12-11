PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Betrüger kurz vorm Ziel gestoppt +++ Aus Kleintransporter gestohlen +++ Frau schlägt zu +++

Limburg (ots)

1. Betrüger kurz vorm Ziel gestoppt,

Merenberg-Rückershausen, Dienstag, 09.12.2025, 17:45 Uhr

(wie) In Rückershausen ist ein Betrüger kurz vor seinem Ziel gestoppt worden. Der unbekannte Täter hatte telefonisch Kontakt zu einem älteren Rückershausener aufgenommen und sich als Bankmitarbeiter ausgegeben. Er erschlich sich das Vertrauen des Mannes und brachte ihn mit einer erfundenen Geschichte dazu, seine PIN zu verraten und die Bankkarte zum Abholen bereitzulegen. Der Betrüger selbst oder ein Komplize fuhr daraufhin nach Rückershausen, um die Karte in Empfang zu nehmen. Glücklicherweise bemerkte der Sohn des Betrogenen den ungewollten Besuch und sprach den Mann an. Der Täter suchte daraufhin schnell das Weite und flüchtete mit einem Pkw. Zu einem finanziellen Schaden ist es so nicht gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet darum, bei ungewollten Anrufen stets vorsichtig zu sein. Lassen Sie sich auf keine Geldforderungen oder ähnliches ein. Banken, Polizei oder Staatsanwaltschaften holen kein Geld oder Wertgegenstände bei Ihnen zu Hause ab. Besprechen Sie sich mit Verwandten und rufen Sie im Zweifel per Notruf die Polizei.

2. Aus Kleintransporter gestohlen,

Limburg-Staffel, Ringstraße, Dienstag, 09.12.2025, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 10.12.2025, 09:00 Uhr

(wie) Aus einem Kleintransporter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Staffel Gegenstände gestohlen worden. Bisher unbekannte Täter hatten sich im Laufe der Nacht dem in der Ringstraße geparkten weißen Peugeot Boxer genähert und sich an der Hecktür zu schaffen gemacht. Es gelangt die Tür zu Öffnen und anschließend diverse Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro zu entwenden. Mit der Beute verschwanden der oder die Täter unerkannt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Frau schlägt zu,

Limburg-Eschhofen, Bahnhofstraße, Mittwoch, 10.12.2025, 22:50 Uhr

(wie) In Limburg hat am späten Mittwochabend eine Frau bei einem Streit auf offener Straße zugeschlagen. Die 20-Jährige war offenbar in einer Wohnung in der Bahnhofstraße mit einem 34-Jährigen in Streit geraten. Dieser Streit soll sich zu einem Handgemenge gesteigert und schließlich auf die Straße vor dem Haus verlagert haben. Dort soll es dann zu Schlägen und Tritten gegen den Mann und massiven Beleidigungen gekommen sein. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Beteiligten bereits voneinander getrennt und wurden einzeln zum Sachverhalt befragt. Die Limburger Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

