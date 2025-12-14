PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbrecher gehen dreimal leer aus+++Wechselfallenbetrug+++Brennende Strohballen+++Diebstahl und Sachbeschädigung an Pkw+++Diebstahl von Handtasche+++Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss+++

Limburg (ots)

1. Einbrecher gehen dreimal leer aus

1.1

Limburg-Lindenholzhausen, Jakobusstraße,

Samstag, 13.12.2025, 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Am Samstag, dem 13.12.2025, zwischen 09:00 Uhr und 17:30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Kellerfenster zu einem Einfamilienhaus auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu dem Gebäude. In dem Gebäude wurde ein Schlafzimmer durchwühlt. Anschließend flüchteten die Täter, die vermutlich durch die nach Hause kommenden Bewohner gestört wurden, ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 EUR geschätzt.

1.2

Limburg-Eschhofen, Schwester-Waltrudis-Straße,

Samstag, 13.12.2025, 10:00 Uhr bis 20:47 Uhr

Am Samstag, dem 13.12.2025, zwischen 10:00 Uhr und 20:47 Uhr demontierten unbekannte Täter das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses. Anschließend stiegen sie in das Haus ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach erfolgloser Suche flüchteten die Täter ohne Beute über die Terrassentür. Der entstandene Sachschaden wird auf 800 EUR geschätzt.

1.3

Limburg-Eschhofen, Limburger Straße 10a,

Samstag, 13.12.2025, 19:58 Uhr

Als die Bewohnerin einer Einliegerwohnung am Samstag, dem 13.12.2025, um 19:58 Uhr nach Hause kam, störte sie einen Einbrecher. Dieser ergriff daraufhin die Flucht. Der unbekannte Täter hatte zuvor ein Fenster der Wohnung aufgehebelt, war durch dieses in die Wohnung eingedrungen und hatte eine Kommode im Schlafzimmer durchwühlt. Der Täter wurde als männlich und ca. 170cm groß beschrieben. Seine Kleidung war dunkel.

In allen Fällen nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 Hinweise entgegen.

2. Wechselfallenbetrug

Weilburg, Bahnhofstraße,

Samstag, 13.12.2025, 17:25 Uhr

(DM) Am frühen Samstagabend, 13.12.2025 gegen 17:25 Uhr, betrat ein unbekannter männlicher Täter ein Kiosk in Weilburg und kaufte eine Flasche Wasser. Diese bezahlte er mit einem 500 Euro-Schein und verwickelte die Angestellte anschließend in ein verwirrendes Wechselspiel, bei dem er immer wieder Geldscheine gewechselt haben wollte. Nachdem der unbekannte Täter das Kiosk verlassen hatte und die Angestellte noch einmal das Geld zählte, fehlten 250 EUR. Der Täter war ca. 165cm groß, 35 Jahre alt und hatte ein rundliches Gesicht. Er trug ein auffälliges, weißes Basecap mit dunklem Schirm und war dunkel bekleidet.

Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

3. Brennende Strohballen

Weilburg, Viehweide, ca. 100 m vor dem Ortseingang Kubach,

Sonntag, 14.12.2025, 04:10 Uhr

(DM) Am frühen Sonntagmorgen gerieten am Ortsrand von Kubach 16 Strohballen, welche auf einem landwirtschaftlichen Anhänger gelagert waren, in Brand. Die Strohballen konnten von der Feuerwehr und dem Besitzer vom Anhänger gezogen werden, sodass dieser nur leicht beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von ca. 2.800 EUR. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

4. Diebstahl und Sachbeschädigung an Pkw

Villmar-Aumenau, Neustraße,

Samstag, 13.12.2025, 19:15 Uhr bis 20:00 Uhr

(DM) Am Samstag, dem 13.12.2025 wurde im Zeitraum von 19:15 Uhr bis 20:00 Uhr in Villmar-Aumenau in der dortigen Neustraße das hintere Kennzeichen von einem VW Golf entwendet. Zudem wurde der linke Außenspiegel des Pkw beschädigt.

Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 zu melden.

5. Diebstahl von Handtasche

Weilburg-Waldhausen, Lindenstraße, Parkplatz eines Einkaufsmarktes,

Samstag, 13.12.2025, 15:45 Uhr bis 16:00 Uhr

(DM) Am Samstag, dem 13.12.2025, in der Zeit von 15:45 Uhr bis 16:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lindenstraße in Weilburg-Waldhausen einer 84-jährigen Kundin die Handtasche aus dem Einkaufswagen entwendet. Die Kundin war gerade dabei, ihre Einkäufe in ihren Pkw zu räumen. Als sie damit begann, war die Handtasche noch im Einkaufswagen. Als sie diesen zurückschob, war ihre Handtasche nicht mehr da.

Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 zu melden.

6. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Runkel, Schloßplatz,

Samstag, 13.12.2025, 20:04 Uhr

Am Samstag, dem 13.12.2025, um 20:04 Uhr rangierte ein 22 Jahre alter Mann mit seinem Pkw, Renault Traffic, auf dem Schloßplatz in Runkel. Dabei kollidierte er mit einer Straßenlaterne und einer ausrangierten Telefonzelle, die als Leihbücherei verwendet wird. Der Leuchtkranz der Straßenlaterne brach ab und fiel auf einen geparkten Audi A4. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und konnte im Rahmen der Ermittlungen angetroffen werden. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung zahlen, bevor er entlassen wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 6.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell