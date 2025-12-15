PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Im Wald geschossen +++ Unfälle unter Akoholeinfluss +++ Einbrecher in Eschhofen +++ Jugendliche auf Spielplatz angegriffen +++

Limburg (ots)

1. Im Wald geschossen,

Beselich-Heckholzhausen, Waldgemarkung, Sonntag, 14.12.2025, 12:55 Uhr

(wie) Im Wald bei Heckholzhausen haben am Sonntagmittag zwei Jugendliche mit Luftdruckwaffen geschossen. Die 16 und 18 Jahre alten Täter hatten sich mit verschiedenen Luftdruckwaffen in den Wald nahe des Forsthauses begeben und dort damit geschossen. Hierbei begegneten sie Spaziergängern und fragten nach dem Weg. Dies kam den Zeugen seltsam vor und sie verständigten die Polizei. Eine Streife konnte die Waffenträger auf einem Waldweg ausfindig machen und kontrollieren. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die jungen Männer keine Jagdberechtigten waren und sich nicht mit ihren Waffen im Wald aufhalten dürften. Sie wurden darüber aufgeklärt, dass die Schussversuche der Luftdruckwaffen nicht erlaubt sind. Ebenso das Führen in der Öffentlichkeit ohne waffenrechtliche Erlaubnis. Daher stellten die Polizisten die Waffen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

2. Wohnungseinbrüche in Limburg-Eschhofen in unmittelbarer Nachbarschaft

2.1 Wohnungseinbruch in Erdgeschosswohnung, Limburg-Eschhofen, Limburger Straße, Freitag, 12.12.2025, 13:00 Uhr bis Sonntag, 14.12.2025, 18:30 Uhr

(akr) In der Zeit zwischen Freitagmittag und Sonntagabend kam es in Limburg-Eschhofen zu einem Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus. Hier nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner aus und verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss Zutritt zur Wohnung. In der Wohnung wurden mehrere Räume aufgesucht, durchwühlt und mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf circa. 500 EUR geschätzt.

2.2 Täter brechen über Balkon ein

Limburg-Eschhofen, Limburger Straße, Samstag, 13.12.2025, 20:30 Uhr, bis Sonntag, 14.12.2025 09:45 Uhr

(akr) In Eschhofen sind Unbekannte in der Zeit von Samstag auf Sonntag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Täter kletterten zur Tatzeit auf den rückwärtigen Balkon eines Mehrfamilienhauses und hebelten dort ein Fenster zur Wohnung auf. Im Haus wurden mehrere Räume aufgesucht, durchwühlt sowie Schmuck und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Am Fenster entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer: 06431/9140-0 zu melden.

3. Mit Pfefferspray auf Spielplatz angegriffen Brechen-Niederbrechen, Gartenstraße, Kinderspielplatz, Sonntag, 14.12.2025, 16:42 Uhr

(akr) Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Kinderspielplatz in Niederbrechen zum Einsatz von Pfefferspray aus einer Gruppe heraus gegen einen Jugendlichen. Der 14-Jährige Geschädigte befand sich mit weiteren Personen auf dem Gelände des Kinderspielplatzes in Niederbrechen, als sich ihm eine Gruppe von vier Jugendlichen auf E-Scootern näherte. Der Geschädigte wurde unmittelbar aus dieser Gruppe heraus bepöbelt und schließlich auch von einer Person mittels Pfefferspray attackiert. Die Täter waren bei der Tat allesamt mit schwarzen Sturmhauben maskiert und verließen anschließend die Örtlichkeit auf ihren E-Scootern in Richtung Bahnhof.

Die flüchtigen Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, 15-16 Jahre, 1,80m, schwarze Lederjacke mit weißer Flagge auf dem Rücken, hellblaue Jeans, weiße Cap der Marke "Gucci", schwarze Schuhe. Täter 2: männlich, 17 Jahre, 1,80m-1,90m, schwarze Lederjacke, dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe. Täter 3: männlich, 1,80m-1,90m, schwarzer Jogginganzug, Schuhe mit rotem Emblem. Täter 4: männlich, 15 Jahre, 1,60m, weißer Jogginganzug.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer: 06431/9140-0 zu melden.

4. Heckscheibe eingeschlagen

Hadamar, Alte Chaussee Sonntag, 14.12.2025, 07:00 Uhr bis 15:10 Uhr

(akr) Im Laufe des Sonntags ist in Hadamar die Heckscheibe eines PKW eingeschlagen worden. Eine 25-Jährige stellte ihren schwarzen Mercedes am Sonntagmorgen in der Alten Chaussee in Hadamar ab. Als sie am frühen Nachmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stelle sie fest, dass ein Unbekannter die Heckscheibe des Fahrzeugs mit einem unbekannten Gegenstand zerstört hatte. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431/9140-0 an die Polizei in Limburg zu wenden.

5. Betrunkener verursacht Frontalzusammenstoß, Dornburg, Landesstraße 3278, Sonntag, 14.12.2025, 21:40 Uhr

(wie) Am Sonntagabend hat ein betrunkener Autofahrer bei Dornburg einen Frontalzusammenstoß verursacht. Der 42-jährige Slowake befuhr mit einem Honda die L 3278 von Frickhofen kommen in Richtung Niederzeuzheim. Auf Höhe der Abfahrt nach Thalheim geriet er aufgrund seiner Fahruntüchtigkeit in den Gegenverkehr wo er mit dem entgegenkommenden BMW einer 53-Jährigen zusammenstieß. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer sowie ein Beifahrer im BMW verletzt. Die Verletzten brachte der Rettungsdienst in Krankenhäuser. Da der 42-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand wurde ein Test durchgeführt, der einen Wert von über 2,8 Promille anzeigte. Aufgrund dessen ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem Fahrer an und sie erhoben eine Sicherheitsleistung. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

6. Blutentnahme nach Unfall,

Hadamar, Franz-Alfred-Muth-Straße, Sonntag, 14.12.2025, 00:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste eine Autofahrerin nach einem Unfall eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die 51-Jährige war gegen 00:15 Uhr mit einem Toyota falsch in die Einbahnstraße "Am Weinwieschen" eingefahren. Als die Frau dies bemerkt hatte, fuhr sie Rückwärts wieder aus der Straße heraus in die Franz-Alfred-Muth-Straße. Hierbei kollidierte sie allerdings mit einem gerade dort eingeparkten Hyundai eines 55-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten den Alkoholgeruch im Atem der 51-Jährigen und ließen sie einen Test durchführen. Dieser zeigte ein Ergebnis von über 1,6 Promille. Daher wurde die Frau festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Dort folgte einen Blutentnehme und die Sicherstellung des Führerscheins. Anschließend wurde die Betrunkene wieder auf freien Fuß gesetzt.

7. Führerschein nach Unfall unter Alkoholeinfluss sichergestellt, Limburg-Ahlbach, Bundesstraße 49, Montag, 15.12.2025, 01:05 Uhr

(wie) Die Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag bei Limburg nach einem Unfall einen Führerschein sichergestellt. Ein 46-Jähriger war mit einem Opel auf der B 49 bei Ahlbach unterwegs gewesen, als er von der Fahrbahn abkam und links gegen die Mittelschutzplanken prallte. Zeugen verständigten die Polizei und sicherten die Unfallstelle bis zu deren Eintreffen ab. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Zudem besteht der Verdacht, dass für den Opel keine Versicherung mehr bestand. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der Opel musste abgeschleppt werden.

8. Unfall mit Personenschaden

Hadamar, Siegener Straße, Samstag, 13.12.2025, 21:50 Uhr,

Am Samstagabend kam es auf der Siegener Straße in Hadamar zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Gegen 21:50 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Microcar die Siegener Straße aus Dornburg kommend in Richtung Stadtmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu und musste anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 EUR.

9. Unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt, Limburg, Schiede, Sonntag, 14.12.2025, 22:55 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend ist in Limburg ein berauschter Autofahrer von der Polizei erwischt worden. Eine Streife kontrollierte gegen 22:55 Uhr einen verdächtigen Mercedes auf der Schiede. Der 58-jährige Fahrer zeigte hierbei deutliche Ausfallerscheinungen, weshalb die Beamten einen Drogentest durchführten. Dieser schlug auf THC an und bestätigte so den Verdacht der Polizisten. Somit wurde der Mann vorläufig festgenommen und eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Autobahnpolizei

1. Wohnmobile aufgebrochen,

Bad Camberg, Rastanlage BAB 3, Samstag, 13.12.2025 bis Montag, 15.12.2025

(wie) Am Wochenende sind auf der Rastanlage Bad Camberg an der A 3 zwei Wohnmobile aufgebrochen worden, während Menschen darin schliefen. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte ein 79-Jähriger mit seiner Frau Rast auf dem Parkplatz an der A 3 in Richtung Frankfurt gemacht und sich im verschlossenen Wohnmobil schlafen gelegt. Gegen 03:15 Uhr wachte er plötzlich auf, da der Hund des Paares anschlug. Hierbei sah er einen Fremden mit einer Taschenlampe im Wohnmobil, der dann die Handtasche der Frau und anschließend die Flucht ergriff. Der Dieb soll circa 180 cm groß mit kurzen lockigen Haaren und dunkler Kleidung gewesen sein. Ähnlich erging es einem Paar in der Nacht von Sonntag auf Montag. Sie hatte ihren VW-Bus auf dem Parkplatz in Richtung Köln abgestellt uns sich schlafen gelegt. Gegen 02:40 Uhr bohrten zwei Unbekannte das Schloss einer Tür auf und durchsuchten das Innere des Fahrzeugs. Die Diebe entwendeten eine Tasche, eine Jacke und Bargeld sowie Schmuck. Die Schlafenden wurden ebenfalls wach und sahen die Täter noch davonlaufen. Die Autobahnpolizei fahndete nach den Tätern auf der Raststätte und auf der Autobahn, auch mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen. Bisher fehlt allerdings jede Spur von den Dieben. Hinweise zu den Fällen werden unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 erbeten.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell