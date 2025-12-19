Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, gegen 12.50 Uhr, beabsichtigte der 18-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld, vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes kommend, nach links auf den Mittleren Watzenbach aufzufahren. Hierbei beachtete er den vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Fahrer eines PKW nicht und stieß mit diesen zusammen. Die beiden Fahrzeugführer sowie eine 55-jährige Beifahrerin zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

