PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, gegen 12.50 Uhr, beabsichtigte der 18-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld, vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes kommend, nach links auf den Mittleren Watzenbach aufzufahren. Hierbei beachtete er den vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Fahrer eines PKW nicht und stieß mit diesen zusammen. Die beiden Fahrzeugführer sowie eine 55-jährige Beifahrerin zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 13:45

    LPI-SLF: Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter gesucht

    Rudolstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 17.12.2025, gegen 14:45 Uhr, kam es in der Albert-Lindner-Straße (B85) / Ecke Große Allee - gegenüber dem Haupteingang der Galeria Rudolstadt - zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger VW-Fahrer befuhr die Marktstraße und wollte geradeaus auf die Albert-Lindner-Straße weiterfahren. Dabei übersah er einen roten BMW, der von der Albert-Lindner-Straße in die Große Allee abbiegen ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:53

    LPI-SLF: Einbruch in Kreisdiakoniestelle - Tatverdächtiger ermittelt

    Rudolstadt (ots) - In der Nacht vom 15.12.2025 auf den 16.12.2025, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in die Kreisdiakoniestelle in Rudolstadt ein und entwendeten Bargeld sowie Geschenke. Während des Einbruchs durchsuchten die Täter mehrere Räume. Dabei stahlen sie nicht nur Bargeld, sondern rissen auch bereits verpackte Geschenke auf, die ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:06

    LPI-SLF: Fahrerin stößt mit Leitplanke zusammen

    Pößneck (ots) - Am Mittwoch, dem 17.12.2025, gegen 16:30 Uhr befuhr eine 65‑jährige Pkw‑Fahrerin die B 281 von Neustadt/Orla in Richtung Pößneck. In Pößneck kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Als mögliche Ursache für den Kontrollverlust kommt die Einnahme von Medikamenten in Betracht. Dies wird im Rahmen der Unfallermittlungen noch geprüft. Entsprechende Verfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren