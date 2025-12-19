LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Graffiti - Täter gestellt

Neustadt an der Orla (ots) - Am gestrigen Tag ereigneten sich in Neustadt an der Orla zwei Verkehrsunfälle, bei welchen Personen zu Schaden kamen. Gegen 09.40 Uhr kollidierte der 52-jährige Fahrer eines PKW, beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke Am Lederwerk, mit der 64-jährigen Fußgängerin. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 12.15 Uhr befuhr ...

