Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Graffiti - Täter gestellt

Steinach (ots)

Am Donnerstag, gegen 22.20 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass mehrere Personen in Steinach Am Bahnhof Graffiti sprühen. Daraufhin konnten Beamte der PI Sonneberg einen Tatverdächtigen feststellen, den anderen gelang zunächst die Flucht. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten mehrere beschädigte Stromkästen festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer: 0329107, Tel.: 03675 8750, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

