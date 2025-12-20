PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall nahe Triptis

Triptis (ots)

Am 20.12.2025 gegen 05:38 Uhr befuhr ein Autofahrer die B281 von Pößneck in Richtung Gera. Auf Höhe der Abfahrt Mittelpölnitz kam er mit seinem Toyota aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Baum. Am PKW entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 10:07

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Sonneberg (ots) - Am Donnerstag, gegen 12.20 Uhr, kam der 86-jährige Fahrer eines PKW in Sonneberg in der Neustadter Straße aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Der ältere Herr sowie die 58-Jährige im Gegenverkehr wurden dabei verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 10:07

    LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Föritztal (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 00.25 Uhr, fuhr der 27-jährige Fahrer eines PKW in Föritztal über eine Verkehrsinsel, kam in der Folge nach rechts ab und in einer Hecke zum Stehen. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte war der Mann zuvor bei einem Kumpel zum gemeinsamen Trinkgelage. Hier nahm er das Firmenfahrzeug des Kumpels unberechtigter Weise und begann seine Fahrt. Im Besitz einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren