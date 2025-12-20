LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall nahe Triptis

Föritztal (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 00.25 Uhr, fuhr der 27-jährige Fahrer eines PKW in Föritztal über eine Verkehrsinsel, kam in der Folge nach rechts ab und in einer Hecke zum Stehen. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte war der Mann zuvor bei einem Kumpel zum gemeinsamen Trinkgelage. Hier nahm er das Firmenfahrzeug des Kumpels unberechtigter Weise und begann seine Fahrt. Im Besitz einer ...

mehr