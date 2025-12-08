PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Braunschweiger Straße in Höhe Am Rotheberg 08.12.2025, 11:30 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall kam es späten Montagvormittag auf der Braunschweiger Straße in Richtung Stadtmitte. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Verkehrsunfall. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungsstand befuhr ein 61-jähriger Audi-Fahrer die Braunschweiger Straße in Richtung Röntgenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte dieser zwischen den Straßen Am Rotheberg und Röntgenstraße zunächst einen anderen Audi und geriet dann in die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der 61-Jährige mit einem VW-Touran frontal. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrzeugführer leicht verletzt. Zwei der Pkw erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Am Einsatzort waren zudem der Rettungsdienst sowie die Berufsfeuerwehr Wolfsburg eingesetzt. Zur Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Braunschweiger Straße in Richtung Innenstadt vollständig gesperrt werden. Die Fahrbahn konnte gegen 14:45 Uhr wieder freigegeben werden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Jan Höltje
Telefon: (0)5361 4646 116
E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

