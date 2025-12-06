Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auseinandersetzungen bei Bundesligaspiel - Polizeibeamter leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Allerpark

06.12.2025

Bereits vor dem Beginn des Fußball-Bundesligaspiels des VfL Wolfsburg gegen den 1.FC Union Berlin kam es im Zuge polizeilicher Maßnahmen zu einer Auseinandersetzung im Bereich des Gastbereiches. Ein Polizeibeamter wurden dabei leicht verletzt.

Während des Fanmarsches der Anhänger des 1. FC Union Berlin vom Bahnhof zum Stadion führte die Polizei in Höhe der Volkswagen Arena Identitätsfeststellungen bei einzelnen Berliner Fans durch. Diese erfolgten aufgrund von Angriffen gegen Polizeikräfte beim letzten Aufeinandertreffen in Wolfsburg in der vergangenen Saison (wir berichteten).

Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen solidarisierten sich Teile der Berliner Fans, woraufhin es zu Widerstandshandlungen gegenüber der Polizei sowie Angriffen auf die eingesetzten Polizeibeamten kam, welche daraufhin unmittelbaren Zwang anwenden mussten. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt, blieb aber weiterhin dienstfähig. Es wurden insgesamt drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie vor Ort entlassen und betraten gemeinsam mit den anderen Union Fans das Stadion. Der weitere Einsatz verlief aus Sicht der Polizei friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

