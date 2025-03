LPI-J: Ladendiebin gestellt

Weimar (ots) - Am Montagmorgen befuhren ein 55-jähriger Opel-Fahrer und ein 37-jähriger Renault-Fahrer in dieser Reihenfolge die Alte Chaussee in der Ortslage Gelmeroda. An der Einmündung zur Rudolstädter Straße kamen beide Fahrzeugführer verkehrsbedingt zum Stehen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne ging der Renault-Fahrer davon aus, dass der vor ihm fahrende Opel bereits wieder angefahren war. Dem war allerdings nicht so, so dass er auf den noch haltenden Opel auffuhr. ...

