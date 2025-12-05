Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte rauben Handtasche

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethepark

04.12.2025, 20:05 Uhr

Zu einem Handtaschenraub durch zwei unbekannte Täter kam es am Donnerstagabend im Wolfsburger Goethepark. Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 57 Jahre alte Fußgängerin auf einem Fußweg von der Goethestraße aus kommend in Richtung Schachtweg unterwegs. Plötzlich bemerkte sie, wie sich ihr zwei Unbekannte näherten und ihr die Handtasche entrissen. Die 57-Jährige wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt. Im Anschluss an die Tat flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Goethestraße. Beide Täter waren mit dunklen Kapuzenjacken und Hosen sowie dunklen Schuhen bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen unter 05361-46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell