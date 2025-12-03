Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 14-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Lehmkuhlenfeld

01.12.2025, 07:30 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter kam es am vergangenen Montagmorgen in der Straße Lehmkuhlenfeld in Wolfsburg. Der 14-Jährige Fahrer des E-Scooters wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht nun die Unfallverursacherin. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 14-Jährige mit seinem E-Scooter den Radweg der L 294. Als er die Einmündung der Straße Lehmkuhlenfeld in Richtung Mörse überqueren wollte, näherte sich zeitgleich ein VW T-Roc mit Wolfsburger Kennzeichen von hinten, der nach rechts in die Straße Lehmkuhlenfeld einbiegen wollte. Die Fahrerin des T-Roc übersah beim Abbiegevorgang den E-Scooter-Fahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die unbekannte PKW-Fahrerin stieg daraufhin umgehend aus ihrem Fahrzeug und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des 14-Jährigen. Nachdem dieser angab, dass es ihm gut gehe, verließ die unbekannte Fahrzeugführerin den Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Aufgrund der Verletzungen musste der 14-Jährige im weiteren Verlauf im Krankenhaus behandelt werden. Sein E-Scooter wurde bei dem Unfall beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin des T-Roc war etwa 60 bis 70 Jahre alt, hatte weiße, nackenlange Haare und war mit einer grünen Winterjacke und einer Jeans bekleidet. Zudem trug sie eine Brille. Die Polizei bittet die Unfallverursacherin, sich zur weiteren Klärung des Sachverhalts unter der Rufnummer 05362 947410 mit der Polizei in Fallersleben in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Fallersleben zu melden.

