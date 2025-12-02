Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Handwerksbetrieb

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Groß Twülpstedt, Am Bahnhof

27.11.2025, 12:00 Uhr - 28.11.2025, 08:00 Uhr

Unbekannte brachen zwischen dem vergangenen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in einen Handwerksbetrieb in der Straße Am Bahnhof in Groß Twülpstedt ein. Der Eigentümer des Betriebs stellte den Einbruch am Freitagmorgen beim Betreten einer Lagerhalle fest und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die unbekannten Täter gewaltsam ins Innere der Halle und durchsuchten diese nach sich lohnender Beute. Sie entwendeten diverse Baumaterialien sowie Baumaschinen und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird nach jetzigem Stand auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Aufgrund der Größe und der Anzahl der entwendeten Gegenstände gehen die Ermittler der Polizei davon aus, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürften. Zeugen, die auffällige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe beobachtet haben werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 05351- 5210 mit der Polizei in Helmstedt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell