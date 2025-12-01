Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bäckerei

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmeroder Markt

27.11.2025, 18:00 Uhr - 28.11.2025, 03:25 Uhr

Zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale kam es in der Nacht zum Freitag am Detmeroder Markt in Wolfsburg. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Inneren der Bäckereifiliale. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Was genau entwendet wurde, ist Bestandteil derzeitiger Ermittlungen. Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell