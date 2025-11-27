PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Ring

26.11.2025, 19:09 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer kam es am Mittwochabend auf dem Berliner Ring in Wolfsburg.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr die 55 Jahre alte Fahrerin eines Skoda den Berliner Ring in Richtung St.-Annen-Knoten. Als sie den Kreuzungsbereich Berliner Ring und Rothenfelder Straße bei Grünlicht passierte, kam es zu einer Kollision mit einem 46 Jahre alten Fahrradfahrer, der plötzlich vom Kiebitzweg aus kommend in Richtung Rothenfelder Straße bei Rotlicht über den dortigen Fußgängerüberweg fuhr.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Wolfsburger Klinikum gebracht. Die Fahrerin des Skoda blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

