Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Bäckereien - Polizei sucht Zeugen

Königslutter (ots)

Königslutter, Amtsgarten

28.11.2025, 22:30 - 29.11.2025, 05:15 Uhr Königslutter, Fischersteg 30.11.2025, 02:45 Uhr

Zu zwei Einbrüchen in Bäckereifilialen kam es am vergangenen Wochenende in Königslutter in den Straßen Amtsgarten und Fischersteg. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter in der Nacht zum Samstag durch gewaltsames Einwirken auf ein Fenster Zutritt zu der Bäckerei in der Straße Amtsgarten. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Am frühen Sonntagmorgen wirkten Unbekannte auf die Eingangstür einer Bäckereifiliale in der Straße Fischersteg ein, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Auch hier durchsuchten sie die Räume nach sich lohnender Beute und flüchteten daraufhin unerkannt mit dem Diebesgut. Ob die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Bestandteil derzeitiger Ermittlungen. Die Ermittler der Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Taten beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

