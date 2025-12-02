Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Neubrandenburger Straße 28.11.2025, 19:00 - 21:48 Uhr

Unbekannte brachen am Freitagabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neubrandenburger Straße in Westhagen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand nutzten die unbekannten Täter die Abwesenheit der Wohnungsbesitzer aus und verschafften sich mittels Gewalteinwirkung auf die Wohnungstür Zutritt zum Inneren der Wohnung. Sie durchsuchten daraufhin alle Räume nach sich lohnender Beute und entwendeten unter anderem Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die auffällige Personen bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

