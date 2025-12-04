Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall in der Fußgängerzone

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

28.11.2025, 18:00 Uhr

Am Freitagabend des 28.11.2025 kam in der Porschestraße zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht Zeugen und einen Unfallbeteiligten.

In der Fußgängerzone der Porschestraße kam es am vergangenen Freitag vor einer Drogerie zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der Fußgänger erlitt hierbei eine Fraktur, welche erst später festgestellt wurde. Da zunächst keiner verletzt schien beziehungsweise kein Schaden vorlag, trennten sich die Wege der Personen ohne einen Austausch der Personalien. Aufgrund der Verletzung sucht die Polizei nun den beteiligten Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer oder weitere Zeugen die Hinweise zu dem Verkehrsunfall tätigen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

