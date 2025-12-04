PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall in der Fußgängerzone

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

28.11.2025, 18:00 Uhr

Am Freitagabend des 28.11.2025 kam in der Porschestraße zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht Zeugen und einen Unfallbeteiligten.

In der Fußgängerzone der Porschestraße kam es am vergangenen Freitag vor einer Drogerie zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der Fußgänger erlitt hierbei eine Fraktur, welche erst später festgestellt wurde. Da zunächst keiner verletzt schien beziehungsweise kein Schaden vorlag, trennten sich die Wege der Personen ohne einen Austausch der Personalien. Aufgrund der Verletzung sucht die Polizei nun den beteiligten Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer oder weitere Zeugen die Hinweise zu dem Verkehrsunfall tätigen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Jan Höltje
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 11:57

    POL-WOB: 14-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

    Wolfsburg (ots) - 14-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt Wolfsburg, Lehmkuhlenfeld 01.12.2025, 07:30 Uhr Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter kam es am vergangenen Montagmorgen in der Straße Lehmkuhlenfeld in Wolfsburg. Der 14-Jährige Fahrer des E-Scooters wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht nun die Unfallverursacherin. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 14-Jährige mit seinem ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 12:37

    POL-WOB: Einbruch in Wohnung

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Westhagen, Neubrandenburger Straße 28.11.2025, 19:00 - 21:48 Uhr Unbekannte brachen am Freitagabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neubrandenburger Straße in Westhagen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand nutzten die unbekannten Täter die Abwesenheit der Wohnungsbesitzer aus und verschafften sich mittels Gewalteinwirkung auf die Wohnungstür Zutritt zum Inneren der Wohnung. Sie ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:01

    POL-WOB: Einbruch in Handwerksbetrieb

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Groß Twülpstedt, Am Bahnhof 27.11.2025, 12:00 Uhr - 28.11.2025, 08:00 Uhr Unbekannte brachen zwischen dem vergangenen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in einen Handwerksbetrieb in der Straße Am Bahnhof in Groß Twülpstedt ein. Der Eigentümer des Betriebs stellte den Einbruch am Freitagmorgen beim Betreten einer Lagerhalle fest und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren