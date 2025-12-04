Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Klieversberg, Heinrich-Heine-Straße 04.12.2025, 03:00 Uhr

Zum Brand eines Müllcontainers kam es am frühen Donnerstagmorgen in einem Parkhaus in der Heinrich-Heine-Straße in Wolfsburg. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Wolfsburger Polizei bemerkte die in Flammen stehende Mülltonne und leitete umgehend erste Löschmaßnahmen ein, bis die kurze Zeit später eintreffenden Kameraden der Berufsfeuerwehr Wolfsburg mit ihren Löscharbeiten begannen und den Müllcontainer schlussendlich vollständig löschten. Der betroffene Müllcontainer brannte vollständig aus. Ein Übergreifen auf eine in der Nähe befindliche Mülltonne konnte durch das schnelle Einschreiten verhindert werden. Am Parkhaus entstand darüber hinaus ein Gebäudeschaden in noch nicht zu beziffernder Höhe. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Ermittler der Polizei gehen nach jetzigem Kenntnisstand von einer Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt auffällige Personen in der Nähe des Parkhauses beobachtet haben oder andere Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

