PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Klieversberg, Heinrich-Heine-Straße 04.12.2025, 03:00 Uhr

Zum Brand eines Müllcontainers kam es am frühen Donnerstagmorgen in einem Parkhaus in der Heinrich-Heine-Straße in Wolfsburg. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Wolfsburger Polizei bemerkte die in Flammen stehende Mülltonne und leitete umgehend erste Löschmaßnahmen ein, bis die kurze Zeit später eintreffenden Kameraden der Berufsfeuerwehr Wolfsburg mit ihren Löscharbeiten begannen und den Müllcontainer schlussendlich vollständig löschten. Der betroffene Müllcontainer brannte vollständig aus. Ein Übergreifen auf eine in der Nähe befindliche Mülltonne konnte durch das schnelle Einschreiten verhindert werden. Am Parkhaus entstand darüber hinaus ein Gebäudeschaden in noch nicht zu beziffernder Höhe. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Ermittler der Polizei gehen nach jetzigem Kenntnisstand von einer Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt auffällige Personen in der Nähe des Parkhauses beobachtet haben oder andere Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 10:45

    POL-WOB: Verkehrsunfall in der Fußgängerzone

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße 28.11.2025, 18:00 Uhr Am Freitagabend des 28.11.2025 kam in der Porschestraße zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht Zeugen und einen Unfallbeteiligten. In der Fußgängerzone der Porschestraße kam es am vergangenen Freitag vor einer Drogerie zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der Fußgänger erlitt hierbei eine Fraktur, ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:57

    POL-WOB: 14-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

    Wolfsburg (ots) - 14-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt Wolfsburg, Lehmkuhlenfeld 01.12.2025, 07:30 Uhr Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter kam es am vergangenen Montagmorgen in der Straße Lehmkuhlenfeld in Wolfsburg. Der 14-Jährige Fahrer des E-Scooters wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht nun die Unfallverursacherin. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 14-Jährige mit seinem ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 12:37

    POL-WOB: Einbruch in Wohnung

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Westhagen, Neubrandenburger Straße 28.11.2025, 19:00 - 21:48 Uhr Unbekannte brachen am Freitagabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neubrandenburger Straße in Westhagen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand nutzten die unbekannten Täter die Abwesenheit der Wohnungsbesitzer aus und verschafften sich mittels Gewalteinwirkung auf die Wohnungstür Zutritt zum Inneren der Wohnung. Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren