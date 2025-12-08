Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Brackstedt, Am Lerchenberg

05.12.2025, 18:05 Uhr

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagabend in der Straße am Lerchenberg in Brackstedt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen attackierten zwei bislang unbekannte Beschuldigte den 28-jährigen Mann. Hierbei verletzten sie die Person so schwer, sodass diese in ein Klinikum eingewiesen werden musste. Aufgrund des beherzten Eingreifens eines Zeugen ließen die Täter von der Person ab und entfernten sich mit einem Pritschen-Fahrzeug vom Tatort in unbekannte Richtung. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die auffällige Personen oder das Fahrzeug zur Tatzeit beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell