Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Brackstedt, Am Lerchenberg

05.12.2025, 18:05 Uhr

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagabend in der Straße am Lerchenberg in Brackstedt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen attackierten zwei bislang unbekannte Beschuldigte den 28-jährigen Mann. Hierbei verletzten sie die Person so schwer, sodass diese in ein Klinikum eingewiesen werden musste. Aufgrund des beherzten Eingreifens eines Zeugen ließen die Täter von der Person ab und entfernten sich mit einem Pritschen-Fahrzeug vom Tatort in unbekannte Richtung. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die auffällige Personen oder das Fahrzeug zur Tatzeit beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Jan Höltje
Telefon: (0)5361 4646 116
E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

  • 06.12.2025 – 19:32

    POL-WOB: Auseinandersetzungen bei Bundesligaspiel - Polizeibeamter leicht verletzt

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Allerpark 06.12.2025 Bereits vor dem Beginn des Fußball-Bundesligaspiels des VfL Wolfsburg gegen den 1.FC Union Berlin kam es im Zuge polizeilicher Maßnahmen zu einer Auseinandersetzung im Bereich des Gastbereiches. Ein Polizeibeamter wurden dabei leicht verletzt. Während des Fanmarsches der Anhänger des 1. FC Union Berlin vom Bahnhof ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:06

    POL-WOB: Unbekannte rauben Handtasche

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Goethepark 04.12.2025, 20:05 Uhr Zu einem Handtaschenraub durch zwei unbekannte Täter kam es am Donnerstagabend im Wolfsburger Goethepark. Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 57 Jahre alte Fußgängerin auf einem Fußweg von der Goethestraße aus kommend in Richtung Schachtweg unterwegs. Plötzlich bemerkte sie, wie sich ihr zwei Unbekannte näherten und ihr die Handtasche entrissen. Die ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:34

    POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Klieversberg, Heinrich-Heine-Straße 04.12.2025, 03:00 Uhr Zum Brand eines Müllcontainers kam es am frühen Donnerstagmorgen in einem Parkhaus in der Heinrich-Heine-Straße in Wolfsburg. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Wolfsburger Polizei bemerkte die in Flammen stehende Mülltonne und leitete umgehend erste Löschmaßnahmen ein, bis die kurze Zeit später eintreffenden Kameraden der ...

    mehr
