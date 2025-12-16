PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 39-Jähriger stürzt mit Fahrrad in Hecke

Euskirchen-Euenheim (ots)

Am Montag, den 15. Dezember, gegen 16.13 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen augenscheinlich stark alkoholisierten Radfahrer in Euskirchen-Euenheim.

Der Mann sei mit einem Pedelec unterwegs gewesen und zuvor auf einem Radweg in eine Hecke neben dem Radweg gestürzt.

Anschließend habe er seine Fahrt in Richtung Euenheim fortgesetzt.

Polizeibeamte trafen den 39-Jährigen gegen 16.17 Uhr auf Höhe der Kommerner Straße in Euskirchen-Euenheim an. Beim Eintreffen der Beamten saß der Zülpicher neben seinem Fahrrad auf dem Boden. Der Mann blieb bei dem Sturz unverletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,26 Promille. Der Mann wurde zur Polizeiwache Euskirchen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde eine Anzeige bezüglich der Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 12:16

    POL-EU: Fahrer ohne Fahrerlaubnis mit Schulbus unterwegs

    Mechernich-Roggendorf (ots) - Am Montag, den 15. Dezember, gegen 13.25 Uhr, führte ein 39-jähriger Mann aus Mechernich ein mit Schulbustafel gekennzeichnetes Fahrzeug durch die Johann-Baptist-Straße in Mechernich-Roggendorf in Fahrtrichtung der Bundesstraße 266 . Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Fahrzeug. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Sicherheitsgurt des ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:25

    POL-EU: Grablaternen von Friedhof in Euskirchen gestohlen

    Euskirchen-Kirchheim (ots) - Im Zeitraum von Montag, dem 8. Dezember, 13 Uhr, bis Donnerstag, den 11. Dezember, 17 Uhr, wurden auf dem Friedhof in der Galileistraße in Euskirchen-Kirchheim mehrere Gräber beschädigt. Unbekannte Täter entfernten dabei gewaltsam mehrere Grablaternen und entwendeten diese. Dabei wurden die Laternensockel beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder dem Tatgeschehen geben ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:25

    POL-EU: Unbekannter schlägt Pkw-Fahrer ins Gesicht

    Mechernich-Kommern (ots) - Am Sonntag, den 14. Dezember, kam es um 20.20 Uhr auf der Kölner Straße in Mechernich-Kommern zu einer Körperverletzung. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich wurde auf Höhe eines dortigen Restaurants durch einen bislang unbekannten Mann mittels Handzeichen dazu aufgefordert, mit seinem Pkw anzuhalten. Der Pkw-Fahrer stoppte daraufhin sein Fahrzeug und ließ die Seitenscheibe herunter. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren