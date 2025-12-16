Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 39-Jähriger stürzt mit Fahrrad in Hecke

Euskirchen-Euenheim (ots)

Am Montag, den 15. Dezember, gegen 16.13 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen augenscheinlich stark alkoholisierten Radfahrer in Euskirchen-Euenheim.

Der Mann sei mit einem Pedelec unterwegs gewesen und zuvor auf einem Radweg in eine Hecke neben dem Radweg gestürzt.

Anschließend habe er seine Fahrt in Richtung Euenheim fortgesetzt.

Polizeibeamte trafen den 39-Jährigen gegen 16.17 Uhr auf Höhe der Kommerner Straße in Euskirchen-Euenheim an. Beim Eintreffen der Beamten saß der Zülpicher neben seinem Fahrrad auf dem Boden. Der Mann blieb bei dem Sturz unverletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,26 Promille. Der Mann wurde zur Polizeiwache Euskirchen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde eine Anzeige bezüglich der Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell