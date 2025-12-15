PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter schlägt Pkw-Fahrer ins Gesicht

Mechernich-Kommern (ots)

Am Sonntag, den 14. Dezember, kam es um 20.20 Uhr auf der Kölner Straße in Mechernich-Kommern zu einer Körperverletzung. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich wurde auf Höhe eines dortigen Restaurants durch einen bislang unbekannten Mann mittels Handzeichen dazu aufgefordert, mit seinem Pkw anzuhalten. Der Pkw-Fahrer stoppte daraufhin sein Fahrzeug und ließ die Seitenscheibe herunter. Unmittelbar danach schlug der Unbekannte dem Pkw-Fahrer mit der Hand ins Gesicht. Der 21-Jährige wurde hierbei verletzt. Zudem forderte der Unbekannte den Pkw-Fahrer auf, die Straße künftig langsamer zu befahren.

Anschließend begab sich der Unbekannte zurück in das Restaurant, verließ dieses jedoch kurze Zeit später in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Glatze -	40 bis 50 Jahre alt -	1,75 - 1,85 m groß -	dünne Statur

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

