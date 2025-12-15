Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: 17-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt
Weilerswist (ots)
Am Samstag (13. Dezember) kam es auf der Kreisstraße 11 bei Weilerswist zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.
Gegen 22.10 Uhr befuhr ein 17-jähriger aus Weilerswist mit einem Motorroller die Kreisstraße 11 von Weilerswist kommend in Fahrtrichtung Weilerswist-Lommersum.
Nach eigenen Angaben musste der junge Fahrer einem Tier ausweichen. Dabei verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn.
Der 17-Jährige verletzte sich dabei und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
