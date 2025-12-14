Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 33 bei Weilerswist-Metternich

Weilerswist-Metternich (ots)

Am heutigen Sonntag (14. Dezember) kam es um 9.54 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis tödlich verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße 33 aus Richtung Bornheim-Rösberg kommend in Fahrtrichtung Weilerswist-Metternich. Aus bislang unerklärter Ursache kam der Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Pkw-Fahrer wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die Kreisstraße 33 ist aktuell noch gesperrt. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam.

