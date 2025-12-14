PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 33 bei Weilerswist-Metternich

Weilerswist-Metternich (ots)

Am heutigen Sonntag (14. Dezember) kam es um 9.54 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis tödlich verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße 33 aus Richtung Bornheim-Rösberg kommend in Fahrtrichtung Weilerswist-Metternich. Aus bislang unerklärter Ursache kam der Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Pkw-Fahrer wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die Kreisstraße 33 ist aktuell noch gesperrt. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

