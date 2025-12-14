PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unter Drogeneinwirkung auf dem E-Scooter unterwegs

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstagvormittag (13.12.2025), gegen 11.00 Uhr fiel einer Streifewagenbesatzung ein E-Scooter-Fahrer auf, der sich verbotswidrig im Straßenverkehr bewegte.

Im Rahmen einer anschließenden gezielten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Euskirchener unter dem Einfluss von Betäubungsmittel das Elektrokleinstfahrzeug im Straßenverkehr führte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.

Es wurde eine Blutprobe angeordnet, die dem Euskirchener in den Räumlichkeiten der Polizeiwache Euskirchen entnommen wurde.

Eine Anzeige gegen den Betroffenen wurde gefertigt. Des Weiteren erhielt das Straßenverkehrsamt von dem Vorfall Kenntnis. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde eindringlich untersagt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

