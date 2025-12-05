PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnung

Coppenbrügge/ Brünnighausen (ots)

Zwischen Mittwoch (03.12.2025) gegen 21:30 Uhr und Donnerstag (04.12.2025) gegen 09:00 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Wohnung am Nesselberg in Coppenbrügge, OT Brünnighausen, ein. Es wurde Bargeld entwendet.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam über eine Tür Zutritt in den Wohnbereich. Dort entwendete/n er/ sie Bargeld und entfernte/n sich anschließend unerkannt. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

