Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wenn Holz schwerer wiegt als Regeln

Blankenheim/ Mechernich (ots)

Bei ihrer Streife am Donnerstagvormittag bemerkten Polizeibeamte gleich zwei besonders auffällige LKW: Zwei niederländische Holtransporter, beide zur gleichen Spedition gehörend, fielen durch ihre überaus "gewichtige" Fracht aus Holzstämmen auf und wurden an unterschiedlichen Stellen des Kreises gesichtet.

Der erste niederländische Lkw-Fahrer, bereits vor zwei Wochen wegen Überladung aufgefallen, hatte damals einen Teil der Ladung abladen müssen, weil sein Gespann um etwa 12 Tonnen überladen war. Das Holz war seitdem dort liegen geblieben. Dieses Mal versuchte er nun, die zurückgelassene Ladung einfach wieder oben drauf zu packen: 50 Tonnen Holz auf erlaubte 40 Tonnen. Im Bereich der Bundesstraße 266 bei Mechernich-Strempt wurde er gegen 9 Uhr erneut kontrolliert. Vor Ort musste er eine Sicherheitsleistung zahlen. Zusätzlich wurde ein Teil der Ladung wieder abgeladen.

Sein niederländischer Kollege war um 10.40 Uhr auf der Bundesstraße 51 in Richtung Trier unterwegs und brachte es sogar auf 56,7 Tonnen bei erlaubten 40 Tonnen - satte 41,5 % Überladung!

Auch er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Eigentlich sollte er das Holz abladen, doch kaum hatten die Polizeibeamten den Ort verlassen, fuhr er kurzerhand über einen Waldweg weiter. Nach etwa 10 Kilometern konnte er wieder gestoppt werden. Seine Ausrede: Der Abladeplatz sei ihm "nicht nah genug an der üblichen Route" gewesen.

Die Polizeibeamten ließen diese kreative Logistiklösung nicht gelten. Erst nachdem die gesamte Ladung korrekt abgeladen und alle Sicherheitsleistungen erneut gezahlt waren, durfte der Transport offiziell seine Fahrt fortsetzen - diesmal rechtmäßig und mit deutlich leichterem Gepäck.

Wer dachte, "ein bisschen mehr Holz schadet nicht", wurde an diesem Tag auf die harte Tour belehrt.

