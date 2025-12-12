PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wenn Holz schwerer wiegt als Regeln

Blankenheim/ Mechernich (ots)

Bei ihrer Streife am Donnerstagvormittag bemerkten Polizeibeamte gleich zwei besonders auffällige LKW: Zwei niederländische Holtransporter, beide zur gleichen Spedition gehörend, fielen durch ihre überaus "gewichtige" Fracht aus Holzstämmen auf und wurden an unterschiedlichen Stellen des Kreises gesichtet.

Der erste niederländische Lkw-Fahrer, bereits vor zwei Wochen wegen Überladung aufgefallen, hatte damals einen Teil der Ladung abladen müssen, weil sein Gespann um etwa 12 Tonnen überladen war. Das Holz war seitdem dort liegen geblieben. Dieses Mal versuchte er nun, die zurückgelassene Ladung einfach wieder oben drauf zu packen: 50 Tonnen Holz auf erlaubte 40 Tonnen. Im Bereich der Bundesstraße 266 bei Mechernich-Strempt wurde er gegen 9 Uhr erneut kontrolliert. Vor Ort musste er eine Sicherheitsleistung zahlen. Zusätzlich wurde ein Teil der Ladung wieder abgeladen.

Sein niederländischer Kollege war um 10.40 Uhr auf der Bundesstraße 51 in Richtung Trier unterwegs und brachte es sogar auf 56,7 Tonnen bei erlaubten 40 Tonnen - satte 41,5 % Überladung!

Auch er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Eigentlich sollte er das Holz abladen, doch kaum hatten die Polizeibeamten den Ort verlassen, fuhr er kurzerhand über einen Waldweg weiter. Nach etwa 10 Kilometern konnte er wieder gestoppt werden. Seine Ausrede: Der Abladeplatz sei ihm "nicht nah genug an der üblichen Route" gewesen.

Die Polizeibeamten ließen diese kreative Logistiklösung nicht gelten. Erst nachdem die gesamte Ladung korrekt abgeladen und alle Sicherheitsleistungen erneut gezahlt waren, durfte der Transport offiziell seine Fahrt fortsetzen - diesmal rechtmäßig und mit deutlich leichterem Gepäck.

Wer dachte, "ein bisschen mehr Holz schadet nicht", wurde an diesem Tag auf die harte Tour belehrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:34

    POL-EU: Versuchter Einbruch in Antiquitätengeschäft

    Euskirchen (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 10. Dezember, 12 Uhr und Donnerstag, dem 11. Dezember, 8.30 Uhr, versuchten bislang Unbekannte, in ein Antiquitätengeschäft in der Kapellenstraße in Euskirchen einzudringen. Die Unbekannten versuchten, das Glas der Eingangstür einzuschlagen. Da der Versuch scheiterte, versuchten sie zudem ein Türschloss gewaltsam zu öffnen. Auch dieser Versuch scheiterte. Am Glas ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:33

    POL-EU: Einbruch in Baumarkt

    Kall (ots) - Am Donnerstag (11. Dezember) kam es in der Zeit zwischen 00.58 Uhr und 1.35 Uhr zu einem Einbruch in einen Baumarkt in der Straße "Siemensring" in Kall. Unbekannte schlugen zunächst eine Scheibe zu den Verkaufsräumen ein. Anschließend gelangten sie mithilfe einer Leiter auf das Dach und verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Büroraum. Zu möglichem Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:32

    POL-EU: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Scheiben eingeschlagen

    Euskirchen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag wurden in mehreren Straßen in Euskirchen-Großbüllesheim sowie Euskirchen-Kessenich aufgebrochen. Betroffen waren Fahrzeuge in der Scottstraße in Euskirchen-Großbüllesheim sowie in der Lommersumer Straße und der Kessenicher Straße in Euskirchen-Kessenich. Unbekannte schlugen jeweils die Seitenscheiben der Pkw ein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren