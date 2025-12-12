Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Scheiben eingeschlagen

Euskirchen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurden in mehreren Straßen in Euskirchen-Großbüllesheim sowie Euskirchen-Kessenich aufgebrochen.

Betroffen waren Fahrzeuge in der Scottstraße in Euskirchen-Großbüllesheim sowie in der Lommersumer Straße und der Kessenicher Straße in Euskirchen-Kessenich.

Unbekannte schlugen jeweils die Seitenscheiben der Pkw ein und entwendeten daraus unter anderem ein Tablet, eine Handtasche mit Geldbörse, Bargeld sowie verpackte Weihnachtsgeschenke.

Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei Euskirchen weist erneut darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Bereits sichtbare Taschen oder Verpackungen können Täter anlocken.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell