Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Seniorin wird durch Einbrecher im Haus überrascht

Euskirchen-Flamersheim (ots)

Am Mittwoch (10. Dezember) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Christian-Schäfer-Straße in Euskirchen-Flamersheim eingebrochen. Die Unbekannten brachen ein Gartentor auf und gelangten in den Garten. Von dort aus verschafften sie sich Zutritt zu einem Kellerraum des Wohnhauses. Die Hausbewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Wohnhaus und wurde gegen 23 Uhr durch Geräusche geweckt. Sie stellte fest, dass im Wohnhaus mehrere Schubladen und Schränke geöffnet wurden. Die Unbekannten hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in unbekannte Richtung aus dem Wohnhaus entfernt. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02251 7990 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Einbruchs aufgenommen.

