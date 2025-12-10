PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall

Blankenheim (ots)

Am gestrigen Dienstag (9. Dezember) kam es gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße 51 bei Blankenheim-Blankenheimerdorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Luxemburg befuhr die Bundesstraße 51 aus Richtung Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Dahlem.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis von der Bundesstraße 258 kommend auf den Einfädlungsstreifen der Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Dahlem auf.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der 29-Jährige mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 51 zu wenden.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug der 22-Jährigen.

Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der 29-jährige Pkw-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

