Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nettersheim (ots)

Am Montag, den 8. Dezember, kam es gegen 17.12 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße / Steinfelder Straße in Nettersheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel die Steinfelder Straße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung bog er nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei übersah er eine 83-jährige Fußgängerin aus Nettersheim, die die Bahnhofstraße im Bereich der Einmündung von links nach rechts überquerte.

Die Fußgängerin war zum Unfallzeitpunkt dunkel gekleidet.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 83-Jährige verletzt wurde. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch nicht vor.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Mit der dunklen Jahreszeit steigt das Unfallrisiko für Fußgänger, insbesondere in den Morgen- und Abendstunden. Die Polizei Euskirchen empfiehlt daher, auf eine gute Sichtbarkeit in der Dunkelheit zu achten. Helle und reflektierende Kleidung erhöht die Wahrnehmbarkeit deutlich. Auch reflektierende Accessoires wie Armbänder, Taschenanhänger oder Westen können helfen, rechtzeitig gesehen zu werden.

Fußgänger sollten möglichst auf beleuchteten Gehwegen oder Straßenabschnitten gehen und Straßen nur an Ampeln, Zebrastreifen oder gut einsehbaren Stellen überqueren. Lichtquellen wie kleine Taschenlampen oder blinkende LED-Leuchten können die Sichtbarkeit zusätzlich verbessern.

