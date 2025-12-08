PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt

Zülpich-Bürvenich (ots)

Am Freitag, dem 5. Dezember, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Euskirchen gegen 11:45 Uhr einen Pkw in der Stephanusstraße in Zülpich-Bürvenich.

Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die 45-jährige Fahrerin aus Zülpich bereits seit rund 17 Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dennoch führte sie das Fahrzeug ihrer Mutter im öffentlichen Straßenverkehr.

Die Frau wurde vor Ort angehalten und ihre Personalien wurden aufgenommen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem fertigten die Einsatzkräfte eine gesonderte Anzeige gegen die Fahrzeughalterin, da sie das Führen ihres Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis ermöglicht haben soll.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

