Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tageswohnungseinbrüche

Bad Münstereifel (ots)

Am gestrigen Dienstag (9. Dezember) kam es in Bad Münstereifel zu zwei Einbrüchen. In der Dr.-Friedrich-Haass-Straße verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 19.15 Uhr über ein aufgehebeltes Kellerfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Der Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Ebenfalls am Dienstag brachen Unbekannte im Zeitraum von 7.40 Uhr bis 21.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Euskirchener Straße im Ortsteil Iversheim ein. Sie gelangten durch das Aufhebeln einer Terrassentür ins Gebäude und durchwühlten dort Schränke und Schubladen. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zusätzlich wurde eine Wohnungstür beschädigt. Auch hier entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

