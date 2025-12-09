Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision von zwei Fahrzeugen

Zülpich (ots)

Am Montagmorgen, den 8. Dezember, kam es gegen 7.45 Uhr im Kreuzungsbereich Bachsteinweg / Aachener Straße in Zülpich zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Zülpich den Bachsteinweg in Richtung Zülpich-Bessenich.

Zeitgleich befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Zülpich die Bachstraße, ebenfalls in Fahrtrichtung Zülpich Bessenich, und beabsichtigte, nach links in die Aachener Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er die entgegenkommende Pkw-Fahrerin. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Bei dem Zusammenstoß wurden die 66-jährige Fahrerin sowie eine 88-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Euskirchen gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell