POL-EU: Pkw-Fahrer kollidiert mit Kradfahrer

Euskirchen-Flamersheim (ots)

Am Mittwoch (10. Dezember) kam es gegen 12.02 Uhr auf der Landstraße 11 im Einmündungsbereich zur Landstraße 210 bei Euskirchen-Flamersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr die Landstraße 11 in Fahrtrichtung Euskirchen-Kirchheim und beabsichtigte, nach links auf die Landstraße 210 in Richtung Euskirchen-Flamersheim abzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 32-jähriger Kradfahrer aus Euskirchen die Landstraße 11 in entgegengesetzter Fahrtrichtung und wollte seine Fahrt in Richtung Euskirchen-Palmersheim fortsetzen.

Beim Abbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer den entgegenkommenden Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die am Krad angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehören. Außerdem konnte der Kradfahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Das Krad wurde sichergestellt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief bei dem Kradfahrer positiv.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis 16.22 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

