Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ehrlicher Finder sorgt kurz vor Weihnachten für Freude: Bargeld zurückgegeben

Zülpich/Bonn (ots)

Kurz vor dem Advent ereignete sich eine kleine, erfreuliche Geschichte: Ein 52-jähriger Mann aus Bonn fand am Samstag (29. November) im Bereich einer Turnhalle in Zülpich Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich, offen auf dem Boden liegend. Besonders verpackt, sodass sofort klar war, dass das Geld jemandem wichtig sein musste.

Der Mann meldete den Fund umgehend der Polizei Euskirchen, die die weiteren Ermittlungen aufnahm. Dank der Unterstützung des Ordnungsamtes Zülpich konnte die Besitzerin ausfindig gemacht werden, sodass sie ihr Geld wieder zurückbekam.

Ein kleines Weihnachtswunder: Gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit ist es schön zu sehen, dass Ehrlichkeit und gegenseitiges Vertrauen auch heute noch belohnt werden und dass verlorenes Geld manchmal doch wieder nach Hause findet.

