Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Antiquitätengeschäft

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 10. Dezember, 12 Uhr und Donnerstag, dem 11. Dezember, 8.30 Uhr, versuchten bislang Unbekannte, in ein Antiquitätengeschäft in der Kapellenstraße in Euskirchen einzudringen.

Die Unbekannten versuchten, das Glas der Eingangstür einzuschlagen. Da der Versuch scheiterte, versuchten sie zudem ein Türschloss gewaltsam zu öffnen. Auch dieser Versuch scheiterte. Am Glas der Tür konnten mehrere Risse festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Den Unbekannten gelang es nicht, das Gebäude zu betreten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

  12.12.2025 – 10:33

    POL-EU: Einbruch in Baumarkt

    Kall (ots) - Am Donnerstag (11. Dezember) kam es in der Zeit zwischen 00.58 Uhr und 1.35 Uhr zu einem Einbruch in einen Baumarkt in der Straße "Siemensring" in Kall. Unbekannte schlugen zunächst eine Scheibe zu den Verkaufsräumen ein. Anschließend gelangten sie mithilfe einer Leiter auf das Dach und verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Büroraum. Zu möglichem Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden ...

  12.12.2025 – 10:32

    POL-EU: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Scheiben eingeschlagen

    Euskirchen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag wurden in mehreren Straßen in Euskirchen-Großbüllesheim sowie Euskirchen-Kessenich aufgebrochen. Betroffen waren Fahrzeuge in der Scottstraße in Euskirchen-Großbüllesheim sowie in der Lommersumer Straße und der Kessenicher Straße in Euskirchen-Kessenich. Unbekannte schlugen jeweils die Seitenscheiben der Pkw ein und ...

  12.12.2025 – 10:32

    POL-EU: Ehrlicher Finder sorgt kurz vor Weihnachten für Freude: Bargeld zurückgegeben

    Zülpich/Bonn (ots) - Kurz vor dem Advent ereignete sich eine kleine, erfreuliche Geschichte: Ein 52-jähriger Mann aus Bonn fand am Samstag (29. November) im Bereich einer Turnhalle in Zülpich Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich, offen auf dem Boden liegend. Besonders verpackt, sodass sofort klar war, dass das Geld jemandem wichtig sein musste. Der Mann meldete den ...

