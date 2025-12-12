Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Antiquitätengeschäft

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 10. Dezember, 12 Uhr und Donnerstag, dem 11. Dezember, 8.30 Uhr, versuchten bislang Unbekannte, in ein Antiquitätengeschäft in der Kapellenstraße in Euskirchen einzudringen.

Die Unbekannten versuchten, das Glas der Eingangstür einzuschlagen. Da der Versuch scheiterte, versuchten sie zudem ein Türschloss gewaltsam zu öffnen. Auch dieser Versuch scheiterte. Am Glas der Tür konnten mehrere Risse festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Den Unbekannten gelang es nicht, das Gebäude zu betreten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

