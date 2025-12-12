PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Baumarkt

Kall (ots)

Am Donnerstag (11. Dezember) kam es in der Zeit zwischen 00.58 Uhr und 1.35 Uhr zu einem Einbruch in einen Baumarkt in der Straße "Siemensring" in Kall.

Unbekannte schlugen zunächst eine Scheibe zu den Verkaufsräumen ein. Anschließend gelangten sie mithilfe einer Leiter auf das Dach und verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Büroraum.

Zu möglichem Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahlsaufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:32

    POL-EU: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Scheiben eingeschlagen

    Euskirchen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag wurden in mehreren Straßen in Euskirchen-Großbüllesheim sowie Euskirchen-Kessenich aufgebrochen. Betroffen waren Fahrzeuge in der Scottstraße in Euskirchen-Großbüllesheim sowie in der Lommersumer Straße und der Kessenicher Straße in Euskirchen-Kessenich. Unbekannte schlugen jeweils die Seitenscheiben der Pkw ein und ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:32

    POL-EU: Ehrlicher Finder sorgt kurz vor Weihnachten für Freude: Bargeld zurückgegeben

    Zülpich/Bonn (ots) - Kurz vor dem Advent ereignete sich eine kleine, erfreuliche Geschichte: Ein 52-jähriger Mann aus Bonn fand am Samstag (29. November) im Bereich einer Turnhalle in Zülpich Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich, offen auf dem Boden liegend. Besonders verpackt, sodass sofort klar war, dass das Geld jemandem wichtig sein musste. Der Mann meldete den ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:27

    POL-EU: Pkw-Fahrer kollidiert mit Kradfahrer

    Euskirchen-Flamersheim (ots) - Am Mittwoch (10. Dezember) kam es gegen 12.02 Uhr auf der Landstraße 11 im Einmündungsbereich zur Landstraße 210 bei Euskirchen-Flamersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr die Landstraße 11 in Fahrtrichtung Euskirchen-Kirchheim und beabsichtigte, nach links auf die Landstraße 210 in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren