Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Baumarkt

Kall (ots)

Am Donnerstag (11. Dezember) kam es in der Zeit zwischen 00.58 Uhr und 1.35 Uhr zu einem Einbruch in einen Baumarkt in der Straße "Siemensring" in Kall.

Unbekannte schlugen zunächst eine Scheibe zu den Verkaufsräumen ein. Anschließend gelangten sie mithilfe einer Leiter auf das Dach und verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Büroraum.

Zu möglichem Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahlsaufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell