Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Festnahme nach Diebstahl in Kaufhaus

53879 Euskirchen (ots)

Ein Dieb suchte am Nachmittag des 13.12.2025 (Samstag), gegen 13.00 Uhr gezielt die Kosmetikabteilung eines Kaufhauses in der Innenstadt von Euskirchen auf.

Der 21-jährige ausländische Staatsbürger hielt sich auffallend lange in der Abteilung auf. Der Kaufhausdetektiv konnte den Tatverdächtigen schließlich beim Diebstahl von hochwertigen Parfüms im unteren dreistelligen Eurobereich beobachten. Nach dem Ansprechen auf den Vorfall suchte man gemeinsam das Büro auf. In Vorahnung was nun passieren würde, versuchte der Mann sich anschließend loszureißen, um das Kaufhaus mit dem Diebesgut zu verlassen. Letztlich konnte er bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festgehalten werden.

Gegen den Tatverdächtigen wurde wegen räuberischen Diebstahls eine Strafanzeige gefertigt. Das Diebesgut wurde im Kaufhaus belassen.

Da der 21-Jährige keine Angaben zu seinem Wohnsitz machen wollte, wurde er vor Ort festgenommen und zur Polizeiwache Euskirchen gebracht. Die weitere Bearbeitung wurde durch die Kriminalpolizei Euskirchen vorgenommen.

Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

