Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gestohlener E-Scooter durch Ortung wiedergefunden

53879 Euskirchen (ots)

Am Freitagnachmittag (12.12.2025), gegen 17.30 Uhr zeigte eine Geschädigte aus Euskirchen den Diebstahl ihres E-Scooter bei der Polizei Euskirchen an. Dieser war im Laufe des Tages am Bahnhof Euskirchen entwendet worden.

Noch während der Anzeigenaufnahme konnte per GPS - Tracker der Standort des Diebesgutes lokalisiert werden. Aufgrund der Übermittlung des Livestandortes war es möglich zu erkennen, dass der E-Scooter in Richtung Bahnhof Euskirchen unterwegs war.

Es wurden umgehend Polizeikräfte zum Bahnhof Euskirchen entsandt. Hier konnte ein 21-jähriger Tatverdächtiger mit dem zuvor als gestohlen gemeldeten E-Scooter angetroffen werden.

Der gestohlene E-Scooter konnte an die rechtmäßige Besitzerin wieder ausgehändigt werden.

Gegen den Tatverdächtigen aus Mechernich wurde eine Anzeige gefertigt, die von der Kriminalpolizei Euskirchen bearbeitet wird.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

