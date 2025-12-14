Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Gestohlener E-Scooter durch Ortung wiedergefunden
53879 Euskirchen (ots)
Am Freitagnachmittag (12.12.2025), gegen 17.30 Uhr zeigte eine Geschädigte aus Euskirchen den Diebstahl ihres E-Scooter bei der Polizei Euskirchen an. Dieser war im Laufe des Tages am Bahnhof Euskirchen entwendet worden.
Noch während der Anzeigenaufnahme konnte per GPS - Tracker der Standort des Diebesgutes lokalisiert werden. Aufgrund der Übermittlung des Livestandortes war es möglich zu erkennen, dass der E-Scooter in Richtung Bahnhof Euskirchen unterwegs war.
Es wurden umgehend Polizeikräfte zum Bahnhof Euskirchen entsandt. Hier konnte ein 21-jähriger Tatverdächtiger mit dem zuvor als gestohlen gemeldeten E-Scooter angetroffen werden.
Der gestohlene E-Scooter konnte an die rechtmäßige Besitzerin wieder ausgehändigt werden.
Gegen den Tatverdächtigen aus Mechernich wurde eine Anzeige gefertigt, die von der Kriminalpolizei Euskirchen bearbeitet wird.
