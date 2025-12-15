Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 83-Jährige bei Verkehrsunfall auf Landstraße 234 verletzt

Bad Münstereifel (ots)

Am Sonntag, 14. Dezember, kam es gegen 10.07 Uhr auf der Landstraße 234 bei Bad Münstereifel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 83-jährige Frau aus Bad Münstereifel befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße 234 aus Richtung Bad Münstereifel-Scheuerheck kommend in Fahrtrichtung Bad Münstereifel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Pkw-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Erdhügel und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug.

Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die Pkw-Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien.

Sie verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell