PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 83-Jährige bei Verkehrsunfall auf Landstraße 234 verletzt

Bad Münstereifel (ots)

Am Sonntag, 14. Dezember, kam es gegen 10.07 Uhr auf der Landstraße 234 bei Bad Münstereifel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 83-jährige Frau aus Bad Münstereifel befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße 234 aus Richtung Bad Münstereifel-Scheuerheck kommend in Fahrtrichtung Bad Münstereifel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Pkw-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Erdhügel und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug.

Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die Pkw-Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien.

Sie verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 13:33

    POL-EU: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 33 bei Weilerswist-Metternich

    Weilerswist-Metternich (ots) - Am heutigen Sonntag (14. Dezember) kam es um 9.54 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis tödlich verletzt wurde.   Der Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße 33 aus Richtung Bornheim-Rösberg kommend in Fahrtrichtung Weilerswist-Metternich. Aus ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 09:23

    POL-EU: Gestohlener E-Scooter durch Ortung wiedergefunden

    53879 Euskirchen (ots) - Am Freitagnachmittag (12.12.2025), gegen 17.30 Uhr zeigte eine Geschädigte aus Euskirchen den Diebstahl ihres E-Scooter bei der Polizei Euskirchen an. Dieser war im Laufe des Tages am Bahnhof Euskirchen entwendet worden. Noch während der Anzeigenaufnahme konnte per GPS - Tracker der Standort des Diebesgutes lokalisiert werden. Aufgrund der Übermittlung des Livestandortes war es möglich zu ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 09:20

    POL-EU: Unter Drogeneinwirkung auf dem E-Scooter unterwegs

    53879 Euskirchen (ots) - Am Samstagvormittag (13.12.2025), gegen 11.00 Uhr fiel einer Streifewagenbesatzung ein E-Scooter-Fahrer auf, der sich verbotswidrig im Straßenverkehr bewegte. Im Rahmen einer anschließenden gezielten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Euskirchener unter dem Einfluss von Betäubungsmittel das Elektrokleinstfahrzeug im Straßenverkehr führte. Ein vor Ort durchgeführter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren