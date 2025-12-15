Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisierter Mann stürzt mit Elektrostuhl

Schleiden (ots)

Am Samstagabend (13. Dezember) kam es gegen 22.25 Uhr im Bereich der Straße "Marienplatz" in Schleiden-Gemünd zu einem Verkehrsunfall mit einem 60-jährigen Mann.

Der 60-Jährige fuhr mit einem Elektrorollstuhl über einen Fußgängerüberweg und geriet dabei nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem Bordstein und stürzte.

Der Mann war alkoholisiert und zunächst nicht ansprechbar. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus wurden dem 60-Jährigen Blutproben entnommen.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholgenuss gefertigt.

