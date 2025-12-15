Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Räuberischer Diebstahl

Euskirchen (ots)

Am Samstag (13. Dezember) kam es gegen 21 Uhr auf der Oststraße in Euskirchen zu einer räuberischen Erpressung.

Ein 49-jähriger Mann aus Euskirchen hielt sich auf dem Bahnhofsvorplatz auf, als zwei Männer - ein 58-Jähriger und ein 39-Jähriger, beide aus Euskirchen - auf ihn zukamen und Geld von ihm forderten.

Der 49-Jährige erklärte, dass er kein Geld bei sich habe.

Daraufhin schlugen die beiden Männer dem 49-Jährigen mehrfach ins Gesicht, sodass er zu Boden fiel. Anschließend flüchteten sie in Richtung der Kaplan-Kellermann-Straße.

Der 49-Jährige wurde durch die Schläge verletzt. Aufgrund einer Zeugenbeschreibung konnten die beiden Männer im Rahmen einer Nahbereichsverhandlung von Polizeibeamten angetroffen und ihre Personalien festgestellt werden. Eine Anzeige wegen räuberischer Erpressung wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell