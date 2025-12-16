PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrer ohne Fahrerlaubnis mit Schulbus unterwegs

Mechernich-Roggendorf (ots)

Am Montag, den 15. Dezember, gegen 13.25 Uhr, führte ein 39-jähriger Mann aus Mechernich ein mit Schulbustafel gekennzeichnetes Fahrzeug durch die Johann-Baptist-Straße in Mechernich-Roggendorf in Fahrtrichtung der Bundesstraße 266 . Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Fahrzeug. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Sicherheitsgurt des Mannes nicht angelegt war. Der Aufforderung, den Führerschein auszuhändigen, kam er nicht nach und erklärte, diesen an seiner Wohnanschrift vergessen zu haben.

Zwecks Einsichtnahme des Führerscheins begleiteten die Polizeibeamten den Mann zu seiner Wohnung, wo er mitteilte, dass er den Führerschein aktuell nicht finden könne. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass dem 39-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war und er somit ohnehin nicht berechtigt war, ein Fahrzeug zu führen. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren