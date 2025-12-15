PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Grablaternen von Friedhof in Euskirchen gestohlen

Euskirchen-Kirchheim (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 8. Dezember, 13 Uhr, bis Donnerstag, den 11. Dezember, 17 Uhr, wurden auf dem Friedhof in der Galileistraße in Euskirchen-Kirchheim mehrere Gräber beschädigt. Unbekannte Täter entfernten dabei gewaltsam mehrere Grablaternen und entwendeten diese. Dabei wurden die Laternensockel beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Störung der Totenruhe aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

